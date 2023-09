Hääletus ⟩ Aita valida Tartu- ja Tartumaa aasta toodet!

Finalistid

Weertu – veokorraldustarkvara

Weertu digitaalne veokorraldaja. Foto: weertu.com

Veokorraldustarkvara Weertu loojate soov on muuta transpordi tellimine lihtsaks. Veebirakendus Weertu hoolitseb tellimuste eest, aidates säästa aega ja raha logistikamaailmas.

Kui sisestada Weertu aadressiraamatusse kauba lähte- ja sihtkoht, kauba kogus, mõõdud ja kaal, edastab rakendus kohe veohinna pakkumuse. Ja juba kolme sammuga aitab veebirakendus kauba teele panna.

Royal Catering – restoranitasemel toitlustusteenus kliendi juures

Royal Catering pakub personaalset lähenemist toitlustamisele mitmesugustel sündmustel. Foto: Royal Cateringi OÜ

Royal Catering sündis abielupaari Lauri ja Kristi Ööpiku unistusest rajada omanäoline catering, mis muudaks iga sündmuse erakordseks ja unustamatuks. Lauri Ööpiku käe all valmivad elamused soojast bufeest kuni à la carte'i menüüni. Tema abikaasa Kristi on kokk, keda võib nimetada ka suupistete kuningannaks.

Abielupaar kasvatas otse oma koduköögist tänu headele klientidele lühikese ajaga kõrgel tasemel ettevõtte.

Royal Catering pakub väga hea kvaliteediga ja personaalset lähenemist toitlustamisele mitmesugustel sündmustel.

Kesebar – soolased aedviljadest valgubatoonikesed

Kesebar, esimene Eestis loodud taimne valgubatoon. Foto: OÜ Kesebar

Kesebar on taimsest valgust toodetud soolane batoon, mis on heaks vahelduseks magusatele batoonidele. See on esimene omalaadne Eestis valmistatud batoon.

Kesebari loomise idee seisneb selles, et valk ei pea olema koormaks keskkonnale ja meie planeedile. Kesebari loovtiimi edasiviivaks kütuseks on teadmine, et inimkonna valgu-vajadust on võimalik rahuldada ka planeeti tasakaalust välja viimata.

Trafity – liiklusalased riskivältimise koolitused ja nõustamised üle Eesti

Trafity viib läbi ohutu liikluskäitumise koolitusi Foto: OÜ Trafity

Trafity järelkoolituse eesmärk on esmast juhiluba omava juhi seaduskuuleka liikluskäitumise kujundamine. Kaasliiklejaid arvestavat ning ohutut liikluskäitumist kujundab Trafity nõustamisprotsessis.

Liikluspsühholoogiline järelkoolitus lähtub ühiskondlikust vajadusest ja individuaalseteset mitmekülgsetest liiklusrikkumistest. Sellises olukorras peab nõustaja suutma juhtida osalejate emotsioone, asetades rõhu kindlatele faktidele. Järelkoolitusel lähtub kogu töö täpselt reguleeritud programmist.

Cuubic – modulaarsed garderoobisüsteemid

Cuubicu moodulgarderoobid. Foto: OÜ Cuubic

Cuubic pakub kompaktset, ilusat, looduslikku ja kodumaist garderoobisüsteemi, mis võimaldab hoiustada asju endale meelepärasel moel.

Cuubicu garderoobid valmivad vaid naturaalsest Eesti puidust ja kohalike meistrite käe all. Cuubicu meeskond väärtustab mõnusat töökeskkonda ning säästlikku ja keskkonnahoidlikku tootmist.

Kvaliteetne ja targalt töödeldud puit on kauakestev ning püsib ilus aastakümneid. Läbimõeldud ja oskuslikult lahendatud liitmekohad on tugevad ja kindlad.

Tartu Turu uued lillepaviljonid

Kaubamaja ja Uueturu pargi vahel asuvad lillepaviljonid. Foto: Hendrik Kuusk

Kaubamaja ja Uueturu pargi vaheliste uute müügikohtade lõplik valmimine venis pikalt, kuid nüüd on paigas ka piimjast klaasist seinad ning müüjad saavad oma uute paviljonidega harjuda.

Kuna müügikohti on varasemast rohkem, kutsub Tartu Turg kõiki huvilisi lisaks lilledele müüma seal ka värskeid aiasaadusi. Samuti on käsitöölistel võimalus pakkuda oma kaupa ja möödujatelt tagasisidet küsida.

Huum – loodusest inspireeritud saunakerised

Huumi saunakerised ja juhtpuldid valmivad Eestis. Foto: Huum

Huumi saunakeriste puhas põhjamaine disain elavdab sauna interjööri ja toob esile kivide loomuliku ilu.

Huumi saunakerised ja juhtpuldid valmivad täielikult Eestis. Siinsed saunatraditsioonid ulatuvad tuhandete aastate taha ja teadmisi on talletatud paljude põlvkondade jooksul. HUUM on ühendanud saunaehitamise eilse ja tänase päeva. Huumi tegijad teevad koostööd Eesti juhtivate metallitöötlejatega, et luua kauakestvaid ja kauni disainiga keriseid, mille leil on mahe ja tervislik. Saunakeriste disain on põhjamaiselt puhas ja lihtne, mis toob esile kivide loomuliku ilu.

GScan – müüoniskannerid

GScani müüonitomograafi laboriprototüüp. Foto: Margus Ansu

Eesti süvatehnoloogia ettevõtte GScan patenteeritud tehnoloogia rakendab ohutut ja looduses esinevat müüonikiirgust, mis aitab näha materjalidest läbi paremini kui ühegi teise tehnoloogiaga.

GScani tehases on valminud esimesed kommertskasutuseks sobivad läbivalgustusdetektorid, mis tänu ülisuurele tulemuslikkusele ning ohutu müüonikiirguse kasutamisele hakkavad lähitulevikus asendama röntgeniseadmeid väga paljudes valdkondades.

Rohkete mineraalidega ülihea kvaliteediga Haanja vesi

Haanja mineraalvesi pannakse Eestis valminud pudelitesse. Foto: Haage Joogid

Haanja vesi jõuab 542 meetri sügavusest jääaja-aegsest veemaardlast Haanjas, veel on unikaalne mineraalainete koostis ning õrnalt soolakas maitse. Haanja vesi sisaldab ohtralt looduslikke mineraale ja mikroelemente, mis aitavad organismil taastada hea enesetunde pärast füüsilist pingutust.

Haanja vett toodab Haage Joogid, mille toodang on saadaval klaaspudelites. Haage klaaspudelid on toodetud Eestis, et toetada jätkusuutlikku tarbimist. Loe lisaks SIIT.

Liis Tiisvelti unikaalne rõivakollektsioon iLLIMOR x Tartu2024

Liis Tiisvelti erikollektsioon iLLIMOR x Tartu2024. Foto: Tartu 2024

Disainer Liis Tiisvelti loodud unikaalne rõivakollektsioon kultuuripealinna-aasta maitsekaks tähistamiseks.

Kollektsiooni materjal on Tencel, see tähendab, et kangakiud on toodetud eukalüptipuudest, mis on pärit säästlikult majandatavatest ja spetsiaalselt rajatud istandustest.

Tenceli kanga tootmine ei tõuka takka metsade hävitamist ega tekita liigset keskkonnamõju, kuna tootmisprotsessis vajaminevad keemilised lahustid ja vesi suunatakse tootmisse tagasi.

Loe lisaks SIIT.