Elva vald loobub ühest abivallavanema kohast

«Ajad on keerulised ning meie soov on juhtida valda efektiivsemalt,» põhjendas otsust volikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Mikk Järv. «Jaotame tööülesanded ümber, midagi tegemata ei jää. Samuti tulevad ümberkorraldused vallavalitsuse osakondades, eelkõige arengu- ja planeeringuosakonnas, kus vallaarhitekt hakkab täitma ka osakonna juhataja ülesandeid. Seni oli osakonna juhataja koht täitmata,» täpsustas ta.

Seni abivallavanemana töötanud Kertu Vuks otsustas augusti lõpus ameti maha panna ning rõhutas, et mingit intriigi tema otsusest otsida ei ole vaja. «Olen Elva valla arengusse panustanud viimased seitse aastat ning see on olnud ääretult põnev väljakutse. Minu erialane huvi on linnakorraldus ja planeerimine, mistõttu otsustasin liikuda vastu uutele väljakutsetele Tartu linnavalitsuse meeskonnas.» Täpsemalt: Vuks asub Tartu ruumiloome osakonna juhatajaks.