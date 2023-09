Läbi aastate on korruptsioonikuriteos kahtlustatuna ametist pidanud taanduma mitu Tartu abilinnapead. Priit Humal esitas lahkumisavalduse tänavu 31. mail.

Neli kuud tagasi väidetava korruptsioonikuriteo kahtluse tõttu Tartu abilinnapea ametist taandunud Priit Humal ütleb, et on oma arvuti ja muud mäluseadmed uurijatelt tagasi saanud ning tal läheb hästi. Samas tunnistab ta, et uurimise venimine põhjustab paratamatult ebameeldivusi.