Transpordiameti teehoiuteenistuse Lõuna osakonna juhataja Janar Taal selgitas, et teelõiguäärne piirkond on viimastel aastatel märgatavalt arenenud ning seetõttu on sealsed mahasõidud ja ristmikud intensiivses kasutuses. Seetõttu otsustas amet liiklusohutuse huvides kehtestada kiiruspiirangu. Taal lisas, et mujale Tartu- ega Jõgevamaale ei ole lähiajal plaanis sarnast piirangut teha.