Millega me teadlased siis praegu ametis on?

Eks mul ole siin ikka roheline mõtlemine ja keskkonnaaspektid. Vaadake, enamik meist pole suutelised peatama kirvest, mis langeb puutüvele, enamikul meist ei käi jõud üle harvesterist ja metsatraktorist. Elus on aga alati nii, et kui üks uks sulgub, siis teine avaneb. Tuli leida midagi, mis keskkonnakahju korvaks, samas oleks meist igaühele kättesaadav, nii et saaksime panustada tunahomsesse.