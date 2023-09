Enriko Talvistu: Sükust tagantjärele ette kuulutades

Markeerib see justkui kunagise sõjaeelse kvartali asetust, jättes kaubahoovi asukohale pargiala. Arusaamatu tundub aga jutt rohelisest koridorist selle kaubahoovi ja Barclay platsi kujul. See koridor lõpeb niikuinii vastu Ülikooli tänavat ning mingist jätkuvast koridorist seal rääkida ei saa. Linnud lendavad niikuinii seal, kus tahavad, ning mingid pisiloomad seal ei käi. Alates Pirogovi platsist algab aga juba järgmine, Toomemäe roheala.

Mingil määral jääb hoonestuselt veelgi enam tunnetatavaks vanalinna ja südalinna eraldatus. Seda rääkis linnalabor juba 40 aastat tagasi, et tulevikus on paratamatu südalinna areng ja tõmme Aleksandri ja Turu tänava suunas, kuna Annelinnas elab kõige suurem osa elanikke ning süda paikneb paratamatult ümber. Selles suhtes on uus Süku kuidagi pigem südalinna servas ega seo niivõrd neid kahte linnaosa ühte. Vanalinna osaks jääb osa kohvikuid ja meelelahutuskohti, ülikooli ja linna valitsuskeskused, paar muuseumi ja Jaani kirik. Kohvikutest tõmbab uus Süku kliente veelgi ära ning oodata võib Küütri tänava taguse tühjenemist nendest. Tendentsid on juba praegu näha.