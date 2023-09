Spordimuuseum kutsub valima Eesti spordi kuulsuste halli liikmeid

Tänasest saavad taas kõik huvilised esitada kandidaate kahes kategoorias: sportlasi, kelle karjääri lõpust on möödunud vähemalt viis aastat, ja spordi mõjutajaid, näiteks treener, spordiajakirjanik või -ametnik, kes on vähemalt 50-aastased.

«Usun, et Eesti spordifännidele on eeskujuks väga erinevaid sporditegelasi, kes aegade jooksul on Eesti spordiajalugu rikastatud väga paljude silmapaistvate ning eriilmeliste tulemuste ja tegudega,» kirjeldas spordimuuseumi juhatuse liige Siim Randoja. «Nüüd on aeg oma sõna sekka öelda ja kaasa rääkida nende valimisel Eesti spordi kuulsuste halli!» lisas ta.