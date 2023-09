Tartu võõrustab rahvusvahelist ronimisvõistlust

Gruppide üldarvestuses kuus parimat naist ja meest pääsevad finaali ja finaalis kasutatakse rahvusvahelise sportronimise föderatsiooni (IFSC) võistluste vormi, kus finalistidele on ette valmistatud neli rada.

Eesmärk on ettenähtud nelja minuti jooksul võimalikult väheste katsete arvuga rada läbi ronida. Võistluse finaal algab laupäeval orienteerivalt kell 19 ja seda kantakse üle Tartu Ronimistehase Facebooki lehel.

Võistluse pearajameistrer on Tadeusz Slugocki Poolast, teda toetab oma oskustega Tartu rajakeeramistiim.

Kolmandat hooaega tegutsev Tartu Ronimistehas on populaarne koht, kus ronimishuvilised nii Tartust kui kaugemalt end treenima kogunevad. Saalis toimuvad nii laste kui täiskasvanute treeningud, mida juhendavad kogenud ronimistreenerid.

Kolme aastaga on ronimine muutunud niivõrd populaarseks, et on tekkinud vajadus suurema saali järele, ning juba detsembris avatakse kõrvalmajas Baltimaade suurim ronimiskompleks. Uues saalis saab olema 450 ruutmeetrit ronimispinda, ronimisspetsiifiline treeninguala, rühmatreeningute ruum ning sünnipäevaruum.