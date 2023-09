GALERII ⟩ Tudengipäevad algasid. Pannkoogihommik tõi kokku üle ootuste palju rahvast

Ürituselt ei puudunud ka viimaste aastate menukaim toit ehk tatar. Seda pakub iga aasta Tartu üliõpilaste looduskaitsering ning selle presidendi Joosep Jagomägi sõnul on eesmärk pakkuda korraliku matkatoitu. Raekoja platsil ringi liikudes võis märgata, et pea igal teisel oli pannkookide asemel taldrikul hoopis tatar.

Kuigi tatart keedetakse koos köögiviljade ja muu maitsvaga, kuid salakomponendiks peab Jagomägi hoopis midagi muud. «Ma arvan, et salakomponendiks on need potid, milles me tatart keedame,» selgitas ta. «Nendes on juba hea kümme aastast tatart keedetud.»