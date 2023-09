Esmakordselt Tartus kõlavad laval noorte elulised lood üritusel Minu Mikker

Üritustesari Minu Mikker algas eelmise aasta oktoobris ning on kuulajaskonna hulk on aastaga teinud läbi märgatava kasvu. Igal inimesel on oma lugu, mida jagada ja Minu Mikker võimaldab seda teha, andes inimestele platvormi, et lugu leviks kaugemale endast ja sõprade ringist.