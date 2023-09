Esimest korda Tartus kõlavad laval noorte elulised lood üritusel Minu Mikker

Üritus toimub tudengipäevadega koostöös, kuid on mõeldud, mitte ainult tudengitele. «Me tahtsime tuua sarnast soojust Tartusse, nagu oleme Minu Mikriga siiani Tallinnas kogenud,» kirjeldas sarja idee autor Paul Sokk. «Oleme siiani üritustesarjaga rännanud Tallinna baarides ja mõtlesime seekord rännata Tartusse.»

Üritustesari Minu Mikker algas eelmise aasta oktoobris ning kuulajaskond on aastaga teinud läbi märgatava kasvu. Igal inimesel on oma lugu, mida jagada, ja Minu Mikker võimaldab seda teha, andes inimestele platvormi, et lugu leviks kaugemale endast ja sõpraderingist.