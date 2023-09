Galerii ⟩ Jäisel perepäeval sai igaüks liuleda koos oma ala proffidega

Liikumispäev toimus Astri Arenal teist aasta järjest ning selle eesmärk on tõmmata tähelepanu kehalisele aktiivsusele ja ka tervislikele eluviisidele. Kohapeal sai proovida nii jäähokit kui ka uisutamist.

Rohkem huvilisi

Iluuisutreeneri Merily Keskküla sõnul võiks alati rohkem olla inimesi, kes sooviks jääle minna. «Inimestel on väga palju huvi selle vastu, aga võibolla ei julgeta kohe jääle minna,» selgitas Keskküla

Tartu Välk 494 hokimeeskonnas mängiv Olev Kork sõnas, et jäähoki puhul tihti kardetakse, et see on hirmus spordiala ning, et varustusele peab palju raha kulutama. Tegelikult on Korgi sõnul Tartus seis hea, varustuse saab klubi poolt ning kui juba mõned võtted hokis selged, siis saadakse sageli aru, et ei ole see üldse nii hirmus ala.

Nagu erinevatel huvialadel ikka on Korgi sõnul ka jäähokis see mure, et kui noored saavad umbes 15-aastaseks siis hakkab huvi raugema ja tihti lõpetatakse trennis käimine sootuks. «Siis kui kunagi ollakse vanemad hakatakse tihti peale taas harrastajana uuesti mängimas käima,» rääkis Kork.

Oluline on liikumine

Endise tippsportlase ja kiiruisutaja Saskia Alusalu sõnul pole tegelikult üldse kõige olulisem see, et lastest sirguks tippsportlased või see, kui kaua nad selle alaga tegelevad. Olulisim on see, et lastel oleks võimalus aktiivselt liikuda ja avastada ning proovida erinevaid alasid. «Kui esimest korda panna täiskasvanueas uisud jalga siis on väga raske,» lausus ta.

Uisutamine on Alusalu meelest hea ala, millega tegeleda, sest see annab hea põhja alla ka teistele spordialadele. «Kui tunnetus jääl on olemas siis on ükskõik millist ala pärast lihtsam teha, sest tasakaalutunnetus on paigas,» märkis Alusalu.