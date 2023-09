GALERII ⟩ Tartlased jätsid autod koju ja istusid rataste selga

Ühissõidul osales täiskasvanute hulgas ka lapsi ja noori ning nemad jäid samuti rahule ja leidsid, et Tartu on rattasõiduks hea suurusega linn ja rattaga sõitmine on tervislik. Sõidul osalenud 13-aastane Gregor sõnas, et koos teistega on lahe sõita ning sellised sõidud näitavad inimestele, et nii väikses linnas nagu Tartu ei pea igale poole autoga minema.