VIDEO JA GALERII ⟩ Peipsiääre vallas asuv talu pakub kodu surmaga silmitsi seisnud loomadele

Kruusa talu õuele jõudes ootas külalisi ees tõeline maa idüll, kus lambad kõnnivad omasoodu õuel ning kaugemalt võib märgata ka omapäi rohtu näksivat poni nimega Sofia, kuid hoolimata sellest, et ta just äsja kaugemal murutuusti hävitas on Sofia hetkega uute inimeste juures valmis kõik paid ja patsutused omaks võtma.

Kõiki külalisi tervitas taluperenaine Tiiu Kõnd, kes lahkelt pakkus külalistele kohvi ja pirukat ning suunas inimesi erinevate loomade juurde ning andis neile kaasa ka leiba ning saia, et loomad külalisi veelgi sõbralikumalt vastuvõtaksid. Tegelikult on kõik Kruusa talu loomad inimesega harjunud.

Enamik loomadest on Kruusa tallu jõudnud läbi selle, et neid on oodanud kurb saatus ning Tiiu ja Viidas Kõnd on nad oma hoole alla võtnud. Perenaise sõnul on nende juures justkui loomade sanatoorium, nende juurest ei viida ühtegi looma tapale, kedagi ei müüda või anta ära. Kõik loomad on justkui pereliikmed, kes saavad seal ilma igasuguse hirmuta elada.