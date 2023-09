Viies Maal elamise päev toob fookusesse maapiirkondade elu- ja töökohad

«Oluline on, et inimesel on maal elukoht, võimalus luua või leida töökoht, käia poes ja panna lapsed kooli-lasteaeda, saada tervishoiuteenust ning võimalust tegeleda ka oma huvialadega,» rääkis Pegolainen-Saar.

Projektijuht on veendunud, et Maal elamise päeva raames on kõigil võimalus leida üles need inimesed, kes on enda elu maal üles ehitanud ja seal väärtust loonud. Läbi lugude kuulamise ja kogemustest õppimise leivad paljud Pegolainen-Saare sõnutsi, et elu maal on võimalik ning äge.