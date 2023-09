21. septembril kell 14.53 teatas Tartus Puiestee tänaval oma korteris kukkunud 79-aastane naine Lõuna päästekeskusele, et ei saa enam püsti.

Ühtlasi jõudis päästjateni info, et korteri aken on avatud. Päästjad sisenesid korterisse läbi akna ja avasid ukse, et kiirabitöötajad patsiendi juurde pääseks.