PILDID ⟩ Mälestuspäev Raadi kalmistul tõi ülikoolipere kokku

Mälestuspäeva avakõnes mõtiskles Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp selle üle, kas siitilmast oleks parem lahkuda hauaga või ilma hauata. «Kohtan aeg-ajalt inimesi, ka enda lähedasi, kes soovivad saada mitte maetud. Nad soovivad, et nende tuhk puistataks metsa või merre. Siinkohal ütlen, et see on Eesti Vabariigi seadusega keelatud, aga seaduses on väike auk. Nimelt mitte keegi ei kontrolli seda, mis saab tuhast edasi,» märkis ta. «Selle võib endale kasvõi kaminasimsile panna, aga seda ma muidugi mitte kellelegi kunagi ei soovita.»