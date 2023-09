Juhtkiri ⟩ Beebitoit ja moraalne plöga

Ei ole siiski nii, et eetika ja ärieetika on teineteisest valgusaastate kaugusel. Liiga palju tuleb ka nüüd, poolteist aastat pärast Venemaa täiemahulise sõja algust Ukrainas ilmsiks, et äri jätkub. Paistab välja ka see, et inimesed varjavad äri jätkumist, teavad, et nad teevad valesti, aga mugavus, ükskõiksus või ahnus jääb peale.