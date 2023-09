Selgub, et maksu- ja tolliametil (MTA) on vagunite omaniku kindlaks tegemisel oma süsteem, mis ei nõua omaniku nime kaubavagunil, kuid mitmel korral on tolliametnikud tänavu piiril kinni pidanud kaubaronge, sest nendel olevad kirjad sisaldavad Vene propagandat õhutavat sõnumit.