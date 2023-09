Tänavu suvel andis kirjastus Ilmamaa baltisakslaste elulugude huvilistele välja raamatu, mille pealkirjaks on ainult nimi. Napp pealkiri, kuid nimi on kaalukas. Adolf von Harnack (1851–1930) on Tartus sündinud baltisaksa päritolu teoloog ja kirikuloolane, keda on peetud tähtsaimaks protestantlikuks teoloogiks ja teadustöö korraldajaks omaaegsel Saksamaal.