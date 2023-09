Autovaba päev paneb liikuvusnädalale punkti

Reedel kell 16–18 on Ahhaa teaduskeskuse ees transpordiamet, kes jagab kergliikuritega sõitjatele ohutusalast infot, õppematerjale ja lastele toredaid töölehti. Kohapealsed spetsialistid aitavad kontrollida, kas rattal olevad tuled, helkurid ja muu varustus, k.a kiiver on nii, nagu peab. Ahhaa toob selleks ajaks välja ka kaks isevärki tõukeratast, mida saab kohapeal proovida.

Ratturite ühissõiduks valmistumiseks on kell 17–18 Ahhaa juures kohal rattatehnikud, kes soovi korral vaatavad ratta üle ja parandavad väiksemad vead ka ära.

Kell 17 toimub Ahhaa teaduskeskuses avalik arutelu «Quo vadis, rattalinn Tartu?». Tartu abilinnapead Raimond Tamm ja Elo Kiivet ning Tartu rattaliiklejate seltsi liige Aksel Part arutavad, milline on rattalinn Tartu, selle hetkeolukord ja tulevik. Juttu tuleb sellest, millised rattateed on plaanis lähiajal välja ehitada ja mille poolest erinevad need juba olemasolevatest teedest. Arutatakse linna strateegiliste eesmärkide ja levinud rattakasutusmüütide üle ning vaadatakse üle võimalused, kuidas saab iga linnakodanik linnaga suhelda.