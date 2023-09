Tavatu koor Semmarit lööb laulu ja teeb nalja Tubina saalis

18 mehest koosneva a cappella koori esinemine on segu muusikast, huumorist, tantsust ja draamast. Semmarit on välja andnud mitmeid albumeid. Nad on esinenud sageli ka välismaal ning esindanud kodumaad EXPO maailmanäitustel Lissabonis 1998, Hannoveris 2000 ja Dubais 2020.

«Meie muusika tegemise viis on ainulaadne ja pisut erinev tavapärasest a cappella muusikast. See iseloomustab meie arvates ka Eestit, eestlastel on stiili ja nad on alati uutele ideedele avatud!» ütles Semmarite esimene tenor Turkka Saarikoski.