GALERII ⟩ Juhan Liivi filmipäev algas vaimuhaigla palatis ja lõppes klassitoas

Juhan Liiv avab silmad ega saa kohe aru, kus ta lamab. Voodis küll, aga mitte kodus. Veidi hiljem tuleb välja, et see koht on vaimuhaigla palat, kus lisaks tema sängile on veel kaks. Neiski on patsiendid. Läbi astuvad ka doktor ja halastajaõde. – Selline oli täna hommikul filmi «Vari» esimene stseen, mille ülesvõtmiseks on Alatskivist mõne kilomeetri kaugusel Savastvere endises algkoolis sisse seatud haiglapalat.