Tartu rakenduslik kolledž pürib Euroopa elektri- ja hübriidautode tippkeskuseks

Euroopa autotootjate liidu andmetel kasvas elektriautode müük mullu 28 protsenti ning ühtekokku müüdi Euroopas enam kui 1,1 miljonit elektriautot. Ka Eestis kasvab elektri- ja hübriidautode müük. Juulis müüdud uutest autodest moodustasid elektriautod 6,5 protsenti ja hübriidautod koguni 39,1 protsenti kõigist müüdud uutest autodest.

Kolledži direktori Raini Jõksi sõnul on nende eesmärk käia kiiresti muutuva ajaga sammu ning toetada uute oskuste õpetamist ja õppimist. «Juba aastaks 2030 peaks Euroopas rohkem kui kolmel sõidukil viiest olema pistikupesa, ning kõik need vajavad ka hooldust ja remonti,» selgitas Jõks. Ta lisas, et piltlikult öeldes tuleb sama kiires tempos ja mahus uuendada ka autotehnikute õppe sisu ja materjale, et tagada teedel sõitvate elektri- ja hübriidautode tasemel hooldus ja remont.

Kuna kogu Euroopas vajatakse uute kutseoskustega autotehnikuid, on koolid ja ettevõtted Soomest, Eestist, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Hollandist ja Prantsusmaalt moodustanud konsortsiumi, et kiirelt välja töötada uued õppekavad ja õppematerjalid elektri-, hübriid- ja vesinikuautode remondi ja hoolduse erialadel. Igas riigis alustavad nende alusel tööd tippkeskused, et omakorda toetada oskuste levikut nii kutseõppes kui ka juba töötavate autotehnikute seas.

Tartu rakendusliku kolledži partneriks on Toyota Baltics. «Elektri- ja hübriidajamiga autode remondi ja hoolduse erialade ajakohastamine kiiresti muutuvas keskkonnas on tänuväärne ja vajalik. On oluline, et noored saavad koolist kaasa teadmised ja oskused, mis aitavad neil tulevikutöös edukad olla. Olles koolile elektirfitseeritud autode hooldus- ja remondivajaduste nüansside osas nõuandvas rollis, on meil maaletoojana hea võimalus seeläbi panustada tehnika- ja tehnoloogiahuvilise noorte õpiteekonda,» selgitas Toyota Balticu koolitusjuht Eva Ainsoo.

Rahvusvaheline konsortsium Auto-COVE alustas tippkeskuste projekti juunis ning selle tegevused on planeeritud neljaks aastaks. Selle aja sisse mahub nii kutse- kui kõrgharidusõppe vastavate erialade õppekavade uuendamine ning uute õppematerjalide loomine ja nende rakendamine. Üle saja tippkeskuste õpetaja saab selle aja jooksul ennast täiendada, korraldatakse õppijate praktikaprogramme ning pakutakse täienduskoolitusi juba töötavatele autotehnikutele.