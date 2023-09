Tartus saab esimesena Eestis sõita vesinikubussiga

Tartu abilinnapea Raimond Tamm sõnas, et plaan on Tartu ühistransport hoida võimalikult keskkonnasõbralikuna ning seetõttu katsetatakse erinevaid uudseid lahendusi, mis võimaldavad järjepidevalt soovitud suunas liikuda.

«Tartu on üks vähestest linnadest Euroopas, kus kogu ühistranspordisüsteem on taastuvkütusele üle viidud. Rohevesinik on tulevikuvaates väga puhas kohalik kütus, mille kasutamisel bussikütusena on heitmeks puhas vesi,» rääkis Raimond Tamm.