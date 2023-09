Tajo Kadajas ja Heli Illipe liidavad luule muusikaga

Heli Illipe on luulekogu «Augustirebane» (2018) ja kaheksa lasteraamatu autor. Tema luuletusi on lisaks Tajo Kadajasele viisistanud teiste hulgas Peeter Ilus ja Tauno Aints. Täna saab linnaraamatukogu saalis kuulata värsse tema enda esituses.

«Augustirebase» on saanud pealkirjaks ka Tajo Kadajase laululoomingu tänavune helikandja, milles on 38 laulu. Need on valminud kahel koroona-aastal. Muusiku sõnul on nüüdne kontsert linnaraamatukogu saalis tema viimane etteaste.