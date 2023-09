Jüri Kõre: kas kuningas hoolekanne sai nüüd paar numbrit väiksed või suured rõivad?

Ametlikust hooldereformi algusest 1. juulil on möödas napp paar kuud. Piltlikult öeldes pole sügis veel käes, aga juba loetakse tibusid. Reformi põhiraskuse kandjad, sotsiaaltöötajad ja hooldekodud, on igaüks eraldi ja kõik koos teinud pingsat tööd. Ettevõtmise mõne eestvedaja hinnangul ongi teha veel pisut peenhäälestust. Paraku on osa omavalitsusi, kellele riik andis ümberkorralduste tegemiseks vajalikuga võrreldes mitu korda väiksema ressursi, teenimatult sattunud mitmest suunast tuleva tule alla.