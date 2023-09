Kenno Põltsam: kanaliseeritud seksuaalsus on rahvuslik agenda

Rasestumisvastaste vahendite vastasus on kaardilt väljas, kuid oponentide jaoks on kõik üks suur «EKRE tahab», öeldes seda, et poliitika on kõigest kompromisside kunst, et objektiivset seaduspärasust ei eksisteeri. Seda viimast arvavad ka paljud rahvuskonservatiivid, kes leiavad, et poliitiliste punktide võitmiseks peab tegelema valijat kõnetavate teemadega.