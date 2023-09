GALERII ⟩ Kultuuripealinna külalisi tervitab rongijaamas silmatorkav kultuuritus

Keeruline kannustada

Närusest vaatepildist hoolimata ei taha Tartu abilinnapea Elo Kiivet raudteejaama ümbrust aga sugugi koledaks ega trööstituks nimetada. «Vastupidi, seda on viimasel ajal järjest uuendatud ja see mõjub meie linna hea väravana,» ütles ta.

Kiivet kinnitas, et arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistuse töötajad on hooned üle vaadanud ning nende hinnangul on ehitised nõuetekohaselt võõrastele isikutele suletud ja ohutud.

Vaksali peahoone ehk Vaksali 6 ning Vaksali 8 ja 4 on muinsuskaitse all, kuid see ei mõjuta Kiiveti sõnul nende korrasolekut. «Praegu on need ka heas korras, kuigi hosteli sulgemise järel seisavad tühjad,» sõnas abilinnapea. «Peahoone on äärmiselt esinduslik ja ka Eesti Raudtee on teinud ära suure töö, kui kolis rööbaste vahel paikneva ajaloolise ilmega varikatuse uude kohta ja seeläbi pärandit väärtustab.»

Relsside vahed on võsastunud ning nende lähedal lagunevad suured ja väiksed hooned. Neist mõneski on jälgi tulekahjust.

Kiivet täpsustas, et raudteejaam ise ja selle kõrval olevad hooned on lõviosas eraomandis, seega linna võimalus kedagi seal korrastama motiveerida on piiratud ja muul moel kui head koostööd pakkudes seda teha on keeruline.