Veiki Ojaperv: söö oma söök lõpuni, igavene hellik!

Vanemad pole mind gurmeeroogadega ära hellitanud, täiesti tavalist toitu olen alati söönud. Aga loodus on mind toidu osas mingil põhjusel väga hellaks teinud. Igasugused kahtlased lõhnad, libe ja toores liha, kokkukleepunud maitsetu tatar või pasta ja loomulikult ka mädanevad juurviljad ehmatavad mind pikaks ajaks ja korralikult ära. Teinekord võib isu nädalaks-kaheks täiesti rikutud olla. Minu usaldus toidu vastu on alati keeruline tekkima, kuid liiga lihtne purunema olnud. Olgugi et hellik, kuid usun, et ma pole ainuke.