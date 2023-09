FOTOD ⟩ Loodusmaja näitusele jõudsid surnud mehe sõrmed

Iga päev kell 15–18 on kohal konsultant Külli Kalamees-Pani Tartu ülikooli loodusmuuseumist. Väikeses seenelaboris on võimalik suurendusvahendite abiga sügavamale sukelduda, näiteks teha tutvust seeneniidistiku ja «seeneussidega».

Teisipäeval ja neljapäeval toimuvad loodusõhtud, kuhu tulevad külla Tartu ülikooli sambliku- ja majaseeneteadlased. Laupäev on aga samblikuretkede päev: algajaid samblikuhuvilisi oodatakse tuurile loodusmaja parki, edasijõudnud suunduvad aga Raadile samblikejahile. Samblikuretked on tasuta, loodusõhtud seenenäituse piletiga.

Näitus on avatud Tartu loodusmaja saalis 19.–22. septembrini kell 10–18. Pileti eest tuleb olenevalt vanusest välja käia kolm kuni viis eurot, koolieelikutele on näitus tasuta. Seenenäitus on loodusmaja ajaloos üks menukaimaid ja pikaajalisimaid, seda on korraldatud juba 1957. aastast.