Salvestis valminud lastetoit jõuab Venemaa suurtesse poodidesse

Sanktsioonide osana on Euroopa Liit kehtestanud Venemaa suhtes mitmeid impordi- ja ekspordipiiranguid, mis ei hõlma aga toidu, tervise ja põllumajandusega seotud tooteid. Nii valmibki Tartus siiani ka venekeelsete siltidega lastepüree, mis jõuab Hollandi firma kaudu just idanaabri turule. Toimetusele saadetud fotodel Salvestis valmistatud venekeelsete siltidega Kabrita kaubamärgiga tootest on pakendamise kuupäev 08.08.2023.