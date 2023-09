Saadikupuutumatusest ilma jäänud Kert Kingo ei soovi selgitusi anda

Tartu Postimehe palvele teemat laiemalt arutada vastas Kingo telefoni teel lühisõnumiga. Ta teatas, et andis eilses kõnes riigikogus juba oma hinnangu ning rohkem teemat kommenteerida ei soovi. «Ülejäänu on kohtunike otsustada,» lisas ta.

Kert Kingo võttis enda kaitseks sõna eile riigikogu istungil, kus ütles, et näeb olukorras peaprokurör Andres Parmase kättemaksu. «Juba üle 35 aasta on kehtinud, et kui mõni kulu ei kuulu kuluhüvitiste alla, siis saadik maksab need tagasi. Nii on olnud saja saadiku puhul. Kui keegi ütleb midagi muud, siis ta lihtsalt valetab jultunult. Minult ei ole riigikogu juhatus raha tagasi küsinud,» sõnas Kingo.