Inglisilla remondi lõpp paistab

Tartu teedeteenistuse teehoolduse spetsialisti Marko Metsma sõnutsi on lepinguline tähtaeg 1. detsember ja see kuupäev hõlmab ka dokumentatsiooni korda saamist. Siiski on remondi lõpp juba käega katsuda: oktoobri alguses toimuva linnamaratoni ajaks on tööd kindlasti lõppenud ning Metsma sõnul saab rada kulgeda Toomemäel üle Inglisilla.