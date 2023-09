Varas rüüstab ja tühjendab iseteeninduspesulaid

Politsei tuletab varguste toimepanijale meelde, et süü omaks võtmine on kergendav asjaolu ning seega tasuks kaaluda ise politseisse pöördumist.

Politsei on viimase nädala jooksul saanud teateid kolmest juhtumist, kus varguse ohvriks on langenud Tartu iseteeninduspesulad. Vargusega on kahel juhul lõhutud ka pesula inventar ning kahju ulatub tuhandetesse eurodesse.