Egle Tamm: kuidas kaitseme vana linna väärtusi?

31. augustil kinnitas valitsus Tartu muinsuskaitseala kaitsekorra, mis asendab seni kehtinud põhimääruse. Seni kehtinud reeglite kogum kehtestati 2004. aastal. Muinsuskaitseala kaitset korraldava uue dokumendi eesmärk on anda juurde paindlikkust ja viia tingimused kooskõlla 2019. aastal kehtima hakanud muinsuskaitseseadusega. Tartu linn soovis, et kaitsekord ja üldplaneering saaksid valmis samal ajal, kuid päris nii ei läinud: üldplaneering kehtestati poolteist aastat varem. Pärast kolme aastat kohtumisi, koroonaaja virtuaalseid koosolekuid ja kirjavahetust – kaasamise ajastu – on kord lõpuks kinnitatud.