ARVUSTUS ⟩ Vanemuise «Leopoldstadt» rabab vaatajaid laia haardega

Nii paljude ja erinevas vanuses tegelastega lavastuseks on Vanemuise näitlejad loomulikult valmis. Tundub, et hästi on kohanenud ka need, kes on kaasatud väljastpoolt. Ka eri vanuses osatäitjate juhendamine on lavastajal õnnestunud. Vanavanemad, maimikud ja kõik vahepealsed saavad laval kokku ühtlaseks, aga mitmenäoliseks tervikuks nii loomulikult, et trupp laval mitte ainult ei mõju, vaid toimibki kui perekond.