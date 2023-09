Botaanikaaias avati taimetrükinäitus

Taimetrüki, ka taimeprindi või eco-prindi tehnikaga saab taimede kujutisi kanda riidele, paberile, nahale ja keraamikale. Näitusele on välja pandud taimedega värvitud tekstiilid, mis on kõik uuskasutusmaterjalid.

Autor Katrin Puskar on oma loomingu aluseks võtnud naturaalsest kiust, linast, puuvillast, siidist materjalid, mille värvimisel on kasutanud mitmesuguseid taimelehti ning sinipuu-, košenilli- ja šellakipigmente.

«Looduses on kõik pidevas muutumises, seepärast on ka kangale jõudev tulemus peaaegu alati pisut erinev ja üllatusi pakkuv,» seletas Puskar. «Sama taime leht võib kevadel ja sügisel anda täiesti erineva ning üllatava tulemuse.»

Aednikku ja hobikunstnikku Katrin Puskarit on taimemaailm köitnud lapsepõlvest saadik. Huvi taimede vastu viis teda õppima aiandust, mis nüüd on Puskari hobi, töö ja kirg. Taimede tundmine ja huvi taimede vastu on juhtinud teda taimetrüki juurde, mida kunstnik viljeleb.