Lõunakeskus sõlmis uue hoone ehitamiseks ehituslepingu Ehitustrust AS-iga. Hoone arhitekt on Ülo Peil. Aadressil Ränirahnu tee 21 on ehitus juba alanud. Selle pindala on ca 4500 m2 ja seal hakkab paiknema neli üürnikku, ankurüürnikuks Ikea. Hoone kaetakse päikesepaneelidega.