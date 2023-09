Mai Levin koostas näituse teostest, mis valminud Tartus, kui seda peeti Eesti maalikunsti pealinnaks

Näituse ajendiks on asjaolu, et Tartu oli Eesti maalikunsti pealinn vähemasti 1960. aastate lõpuni, mil hakati rääkima noorte maalipõlvkonna esilekerkimisest Tallinnas. Tartusse sõideti toona Tallinnast bussidega, et vaadata alates 1955. aastast toimunud aastanäitusi või kunstnike isiku- ja rühmanäitusi, mida korraldas siinne kunstimuuseum.