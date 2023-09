Salapärased tumedad jõud tungivad Tartusse

Eelnimetatud põhjustel on organisaatori sõnul Tartus kontsertide korraldamine alati teatud finantsrisk ning väheste tegutsevate korraldajate rahalised vahendid piiratud. «Võib-olla mäletate ikoonilist ütlust dokumentaalfilmist «Tartu Under the Horns»: «Muusika tegemine Tartus on kogu bändi eluea jooksul ühele ja samale kahekümnele purjus tegelasele mängimine.» Kui aga ühtegi kontserti ei toimu, on metal-muusikast huvitujaid ja seetõttu ka bände veelgi vähem,» nentis Kruxator.