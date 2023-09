Supilinna tiigist on järel vaid mudane auk ja vett täis valgunud roomikujäljed. Kui ilm lubab, on aasta lõpuks töö tehtud ning konnad võivad kevadel koju tagasi minna.

Vihmavaene suvi ja soe september lubasid Supilinna tiigi põhjaliku puhastamisega varem pihta hakata. Viimase paari nädalaga on pilt juba palju muutunud: tiigi ümbert on kadunud hulga võsa ning varasema soostunud lombi asemel on sügav mudaauk.