Stepan Karja: kas maksab joomata jäänud suutäit taga nutta?

Näib, et baaripidajail on õnnestunud ajakirjanik Eili Arula ära tinistada. Tembeldades baarides-restoranides vaba aja sisustajaid porilembesteks neljajalgseteks (TPM, 12.9) kutsub ta lugejat arvama, et vabal maal peaks igaüks napsiasutustes ilma igasuguste piiranguteta alkoholi juua saama. Sealjuures peaks eriti lahkelt kostitama kliente, kelle janu pole veel täielikult taandunud, varastel hommikutundidel.