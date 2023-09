Usin lehelugeja ei üllatu sellest, et jäätmete liigiti kogumise nõue kehtib uuest aastast nii kortermajade, eramajade kui ka asutuste kohta. See tähendab, et eraldi tuleb panna ohtlikud jäätmed, pakendid, biojäätmed, paber. Vähemalt viie korteriga majadel peavad olema eraldi biojäätmete, vanapaberi- ja segaolmejäätmete konteinerid, soovituslik on ka pakendikonteiner. Väiksemate majade elanikel jääb kompostimise võimalus, aga sellest tuleb omavalitsusele teada anda.