Kuigi Klubi Tartu Maraton direktor Indrek Kelk on maratoni ajal korraldaja rollis, kogub ta kilomeetreid jalgrattaga tööle sõites.

Paari nädala eest Lõuna-Eestit räsinud torm andis Tartu rattamaratoni korraldajatele palju tööd, kuid nüüdseks on rajad sõiduvalmis ning ülehomsele rahvaspordiüritusele on oodata tuhandeid rattureid, kel on võimalik auhinnaks pälvida kas või omanimeline medal.