PILDID ⟩ Tartu tammik sai kuue puu võrra rikkamaks

Esimene aukodaniku tamm istutati Ihastesse 16 aastat tagasi ning sellest ajast peale on neid juurde istutatud kümneid. Täna said koos linnapea Urmas Klaasiga nimelise puu istutada kolm 2022. aasta aukodanikku ehk folklorist Mall Hiiemäe, sotsiaaltöötaja Maire Koppel ja akadeemik Eero Vasar ning tänavuse aasta aukodanikud Eesti Agrenska fondi pereteenuste juht Tiina Stelmach, raadioajakirjanik Madis Ligi ja muusik, näitleja ja lavastaja Peeter Volkonski.

Tartu linnapea Urmas Klaas rõõmustas tammikus jalutades, et aastate jooksul istutatud tammed on kiiresti kasvanud ning igati elujõulised. «Järelikult neile meeldib siin. Nüüdseks on siin pehme kattega teed, mis lasevad puudel ja nende juurtel kasvada. Nende pehmete teede alt ulatavad puud üksteisele käe, kasvades vasakule ja paremale, otse ja alla, moodustades võimsa juurestiku,» rääkis Klaas.