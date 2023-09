Ülikooli raamatukogust teoseid varastanud grusiin peeti kinni

«Raamatukokku registreerumisel väitsid mehed, et soovivad teha ligi 200 aastat vanade Aleksandr Puškini ja Nikolai Gogoli originaalteoste põhjal uurimistööd. Selle käigus ei märganud töötajad midagi kahtlast. 30. augustil avastasid aga raamatukogu töötajad, et kaks haruldast raamatut on asendatud pealtnäha samasuguste koopiatega. Järgmise kahe päeva jooksul leidsid töötajad veel samamoodi äravahetamiseni sarnaste koopiatega asendatud raamatuid,» ütles prokurör.

«Raamatukogu materjale uurides ilmnes, et raamatute asendamises ehk varguses on alust kahtlustada just neid kaht meest. Nad varastasid kaheksa raamatut, millega tekitasid raamatukogu esindaja sõnul 158 000 eurot kahju. Samas ulatuses on kannatanu esitanud kriminaalasjas ka tsiviilhagi. Hinnates meeste käitumist, võib arvata, et tegemist on professionaalsete varastega, sest süüdistatav peeti kinni alles pärast samalaadse kuriteo toimepanemist Riias. Seejärel võeti ta seal vahi alla ja pärast Läti kriminaalmenetluse lõppu anti ta üle Eestile,» lisas Bellen.