Lastele väärtustest jutustav raamat jõudis poodidesse

Väärtuste- ja filosoofiaraamat on Tartu ülikooli eetikakeskuse väljaanne, mille autorid on lastekirjanik Tia Navi ning Tartu ülikooli praktilise filosoofia kaasprofessor Kadri Simm. Raamat on mõeldud lasteaia- ja algkooliealistele lastele, kuid pakub lugemislusti nii väikesele kui ka suurele lugejale. Iga lugu täiendavad väärtusarutelu toetavad küsimused ja kommentaar väärtuste tähenduse kohta, mis aitab täiskasvanul lapsega loo üle mõttevahetust pidada.