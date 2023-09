Galerii ⟩ Teerajajate alleele lisandusid kahe silmapaistva naise jäljed

Linnapea Urmas Klaas sõnas tervituskõnes, et tartlaste seas on alati neid, kelle teerajad on sügaval Eestimaa pinnases. «Nad on teerajajad, kelle jälgedes me käime ja mida mööda jõuame ka alati kohale,» sõnas Klaas.

Arstiteadlane Hele Everaus tunnistas, et kogu see päev võtab käed värisema. «Mitte sellest, et ma nii vana olen, vaid seepärast, mis see kõik nüüd minuga teeb,» sõnas Everaus jalajälgede avamise tseremoonial. Ta lisas, et pronksist jäljed Tasku keskuse kõrval sümboliseerivad inimesi, kes on olnud temale teenäitajateks. «Minu õpetajast ema, minu trükkalist isa, minu õpetajad koolis ja ülikoolis, ka kõik tartlased on olnud osa minu elust,» rääkis Everaus.