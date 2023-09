Vahi ringristmiku parandustööd suunavad liikluse ümber

Bussiliin nr 4 ajutine teekond on Puiestee – Muru – Kruusamäe – Põllu – Puiestee. Teenindamata peatused on Põllu (Kummeli tn suunal) ja Kummeli peatused. Bussiliin peatub Muru peatuses. Kummeli peatuste asenduspeatused on Välja peatused.